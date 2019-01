Erhält die Liebe zwischen Doreen Dietel (44) und ihrem Verflossenen eine zweite Chance? 13 Tage lang verharrte die einstige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin als einer von insgesamt zwölf Promis im Dschungelcamp – genügend Zeit, um sich von ihrer ganz privaten Seite zu zeigen. Im intimen Lagerfreuer-Talk mit Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25) ließ sich die Schauspielerin auch über ihr Liebesleben aus: Erst vergangenen Sommer hatte sie sich von ihrem Lebensgefährten Tobias Guttenberg getrennt, sei aber nach wie vor in ihn verliebt. Ob sich die Wogen jetzt zwischen den beiden glätten können?

An Tag acht in der bescheidenen Busch-Behausung hielt die 44-Jährige mit ihrem Gefühlschaos nicht hinterm Berg: Sie liebe den Vater ihres Sohnes noch immer abgöttisch. Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen am Sonntagabend hakte Moderatorin Sonja Zietlow (50) nach. "Wir wollen uns treffen", verriet die Kämpfernatur. "Wenn man drin ist, dann wird ein Film abgespielt. Nach der Trennung sind wir immer noch eine tolle Familie, wir kommen zurecht und sind immer noch eine tolle Familie. Und wir treffen uns", plauderte sie aus.

Von der Liebesbeichte seiner Ex vor laufenden Kameras war Tobias allerdings alles andere als begeistert. "Ich wollte das aus der Öffentlichkeit eigentlich bewusst raushalten", erklärte er im Gespräch mit Express. "Jetzt hat sie das aber an die Öffentlichkeit gebracht. Aber wir haben einen kleinen Sohn zu Hause und für den sind die Ruhe und der Alltag wichtiger als irgendwelche Statements in einer Show."

TV NOW Doreen Dietel und Leila Lowfire im Dschungelcamp 2019

Anzeige

Gulotta,Francesco/ActionPress Doreen Dietel beim Sommerfest Eclat Dore im Kempinksi-Hotel in München, 2017

Anzeige

Getty Images Tobias Guttenberg und Doreen Dietel im November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de