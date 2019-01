Am Montag mussten die Fans der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (27) eine bedauerliche Nachricht verkraften: Nach acht gemeinsamen Jahren haben sich die Schauspielerin und ihr Langzeit-Partner Henning Merten getrennt. Wie nahe dem Familienvater das Liebes-Aus tatsächlich gegangen ist, ließ er seine Follower in einem emotionalen Social-Media-Clip wissen. Jetzt äußert sich auch Anne zu dem überraschenden Beziehungsende!

Wie ihr Verflossener verarbeitet sie ihre Gefühle in einer Instagram-Story. Über die schwere Entscheidung zu sprechen, fällt ihr allerdings nicht leicht: "Ich weiß noch gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll, es ist auf jeden Fall raus", stammelt der Fernsehstar ganz unsicher, versichert aber: "Es ist auch kein PR-Gag." Einige User in ihrer Community hatte die Trennungsverkündung so überrumpelt, dass sie einen Prank dahinter vermuteten.

Ihrer gemeinsamen Tochter Juna und Annes erstem Kind Miley zuliebe, die sie mit Henning zusammen aufgezogen hat, wollen sich die beiden aber zusammenreißen: "Es wird jetzt etwas schwierig und holprig, aber wir werden beide unser Bestes geben", glaubt Anne.

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / grasreh91 Anne Wünsches Instagram-Story

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche mit ihren Kindern Juna und Miley

