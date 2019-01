Selbst wenn sie am Ende der Woche nicht Shopping Queen werden sollte – Yana Morderger hat ihren Platz in Guido Maria Kretschmers (53) Herzen sicher! Am Mittwoch wagte sich die Blondine mit ihrer Schwester Tayisiya Morderger (21) auf große Einkaufs-Tour, um den Look der Woche zu erstehen. Die Zwillinge, die die TV-Fans schon von Bauer sucht Frau her kennen, eroberten das Herz des Mode-Experten im Sturm: Im Gegensatz zu vielen Zuschauern fand Guido nur Worte des Lobes für die Girls!

Ob ihr geteiltes Schlafzimmer, ein spontaner Liebes-Aufruf an die Exfreunde oder gelegentlich gemeinsam Sätze beenden – von der ersten Minute an zeigte sich Guido entzückt vom blonden Duo. "Ich komm' gar nicht drüber weg. Ich finde, die ist hübsch, sehr süß, sehr attraktiv. Es hat auch seinen Charme, so unbedarft zu sein", urteilte der 53-Jährige über Yana. Der Look mit Schluppenbluse, den Guidos "kleine Mäuse" shoppten, sorgte auch bei ihren Mitstreiterinnen für Begeisterung: 31 Punkte gab's für das rot-schwarze Outfit.

Auf Twitter fielen die Reaktionen dagegen etwas verhaltener aus. "Dieses 'Hihihi, dümmlich, kindlich' nervt zwar, aber ich finde es 'ne sehr gute Leistung", urteilte beispielsweise ein Zuschauer. Online-Kritik sind die Zwillingsmädels bereits gewohnt: Als Tayisiya noch bei Bauer sucht Frau teilnahm, war die Häme im Netz sogar noch um einiges stärker. Ist es mutig von den beiden, sich nun erneut vor die Kamera zu stellen? Stimmt bei uns ab!

MG RTL D / Constantin Ent. "Shopping Queen"-Kandidatin Yana Morderger (r.) mit ihrer Begleitung Tayisiya

Becher/WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer, September 2018

MG RTL D / Constantin Ent. Tayisiya und Yana Morderger bei ihrer "Shopping Queen"-Einkaufstour

