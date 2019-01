Daniela Büchner (40) durchlebt nicht zum ersten Mal Zeiten der Trauer! Am 17. November verlor ihr Mann Jens (✝49) seinen kurzen Kampf gegen den Lungenkrebs. Der Tod des Goodbye Deutschland-Stars ist jedoch nicht der erste Schicksalsschlag für die 40-Jährige. Vor knapp neun Jahren starb ihr erster Gatte ganz plötzlich an Herzversagen. Zu seinem Geburtstag gedachten ihre Töchter Joelina und Jada jetzt ihres Papas!

In ihren Instagam-Storys gratulierten die Schwestern ihrem Vater, der am 27. Januar Geburtstag gehabt hätte. "Ich bin stolz, deine Tochter zu sein", schrieb Jada zu ihrem Foto, auf dem sie als kleines Mädchen Arm in Arm mit ihrem Papa zu sehen ist. "Herzlichen Glückwunsch, Papa", lauteten Joelinas Worte.

Erst im November verriet ein Freund von Daniela in einem Interview, dass auch ihr erster Ehemann unerwartet aus dem Leben gerissen worden sei: "Sie ist dann Witwe gewesen, hat dann Jens kennengelernt und mit ihm ein neues Leben auf Mallorca angefangen."

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Kinder Volkan Sinan, Jada Selin und Joelina Shirin aus erster Ehe

action press Daniela Büchner im Juli auf Mallorca

