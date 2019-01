Die Schwangerschaft kann Janni Kusmagk (28) nur noch schwer verbergen! Lange wurde nur gemunkelt, seit Kurzem ist es jetzt auch offiziell: Die Surferin und ihr Ehemann Peer Kusmagk (43) verkündeten im Interview, dass sie ein zweites Kind erwarten. Der Knaller: Janni befindet sich schon im vierten Monat – und das kann man auch schon deutlich erkennen. Jetzt posteten die glücklichen Bald-Zweifach-Eltern die ersten Fotos, auf denen schon deutlich ein Babybauch zu erkennen ist!

Sowohl Peer als auch Janni selbst veröffentlichten nun auf Instagram zuckersüße Familien-Schnappschüsse am Strand von Mauritius. Während Jannis Körpermitte auf einem der Bilder noch durch ein weißes Sommerkleidchen verhüllt wird, zeigt die Blondine auf dem zweiten Foto die Kugel in ihrer vollen Pracht. Besonders niedlich: Söhnchen Emil-Ocean (1) drückt Mamas nacktem Schwanger-Bauch, in dem aktuell sein Geschwisterchen heranwächst, einen dicken Schmatzer auf!

Der riesigen Freude über den zukünftigen Nachwuchs lässt das Paar in der Bildbetitelung freien Lauf: "Ein weiteres Sommerkind wird dieses Jahr unsere kleine Familie bereichern – wir bekommen Zuwachs! [...] Wir sind so gespannt und freuen uns, dieses aufregende und wunderschöne Jahr mit Euch zu teilen", schrieb Janni und unterstrich ihre Botschaft mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean, Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

Nicole Kubelka / Action Press Janni Hönscheid und Peer Kusmagk bei der Jubiläumsausgabe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", 2017

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

