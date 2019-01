Paola Maria (25) gibt ein aufrichtiges Body-Update! Die YouTuberin ist zu Weihnachten das erste Mal Mutter geworden. Neben ihrem Söhnchen Leonardo wurde sie in der Zwischenzeit allerdings vor allem von gesundheitlichen Problemen auf Trab gehalten. Nun, da es der Netz-Beauty wieder besser geht, scheint ihr aber noch ein weiteres Thema wichtig zu sein: Paola präsentiert nicht mal sechs Wochen nach der Geburt ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige ein Bikini-Foto mit ihren Fans. Ein kleines Bäuchlein und auch die sogenannte Linea nigra – ein dunkler Streifen am Babybauch – lassen Paolas Schwangerschaft noch erahnen. Bei diesem Wow-Anblick würde aber dennoch wohl niemand auf die Idee kommen, dass die Geburt noch keine sechs Wochen her ist. Auch Paola selbst scheint mit ihrem neuen Körper absolut zufrieden zu sein. Zu ihrem Pic schrieb sie: "So sieht mein Körper nach der Schwangerschaft jetzt aus. Mein Bäuchlein ist immer noch mein Begleiter." Dazu postete sie die Hashtags "Liebe deinen Körper" und "Liebe dich selbst".

Paolas Follower sind von ihrem positiven Post begeistert. "Endlich jemand, der seinen Körper so zeigt, wie er ist. Ohne die Streifen zu retuschieren oder so" oder "Du bist so eine hübsche Frau. Ich finde es toll, dass du dich nicht schämst für deinen Körper und du bist trotz 'Bäuchlein' wunderschön" lauteten nur zwei der vielen herzlichen Kommentare.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn

Matzka, Gerald Paola Maria im November 2017 in Berlin

ActionPress Sascha Koslowski und Paola Maria

