Schon geht das Kindertheater von vorne los! Vor wenigen Tagen machten es Janni (28) und Peer Kusmagk (43) offiziell: Das Adam sucht Eva-Paar bekommt zum zweiten Mal Nachwuchs. Damit ging es mit dem erneuten Kindersegen ziemlich flott – ihr erstgeborenes Kind, Sohnemann Emil-Ocean, ist gerade einmal ein Jahr alt! Weniger schön als die Vorfreude auf den Sprössling: Janni hat nun mit Morgenübelkeit zu kämpfen!

Das berichtet die werdende Mama in einem Post auf ihrem Instagram-Account: "Die ersten drei Monate waren körperlich nicht meine Lieblingszeit. Mir war so gut wie den ganzen Tag übel und ich war unglaublich müde." Währenddessen sei Emil-Ocean oft krank gewesen und habe deshalb mehr Aufmerksamkeit als sonst benötigt. Der Einbruch im Familienhaus sei eine weitere Belastung für die Surferin gewesen.

Weil die üblen Wochen jetzt aber hinter ihr liegen, fühle sich die Schwangerschaft selbstverständlich an: "Ich habe das Gefühl, dass alles am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Ich schwebe nicht in einer Blase wie beim ersten Mal, wo die Zeit stehen zu bleiben schien und wir uns selbst erstmal finden mussten", freut sich Janni über ihr Baby-Glück.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean, Januar 2019

Anzeige

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean, Peer und Janni Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de