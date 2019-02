So gemütlich richtet sich Heidi Klum (45) also für die Arbeit ein! In wenigen Tagen startet ihre Erfolgs-Show Germany's next Topmodel in die nächste Runde. Auch abseits der Castingsendung hat das Model mit anderen Formaten und Aufträgen jede Menge zu tun. Klar, dass da auch mal in den eigenen vier Wänden geschuftet werden muss – und das natürlich mit Stil: Heidi zeigte ihren Fans nun, wie kuschelig sie mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) einen Home-Office-Tag verbringt!

Mit Einblicken in ihren Pärchen-Alltag erfreut die 45-Jährige ihre Instagram-Follower nur zu gerne. Erst kürzlich postete Heidi, wie sie und Tom entspannt im Bett ein Bundesliga-Spiel schauten – am Donnerstag legte die Modelmama einen weiteren lässigen Schnappschuss aus der Kiste nach. "Heute von zu Hause aus arbeiten", schrieb sie zu dem Foto, das sie mit dem Musiker an ihren Laptops unter einer dicken Decke zeigt. Dabei strahlt Heidi mit Brille zu ihrem Schatz herüber – ob sie bei dieser Ablenkung überhaupt viel erledigt bekommt?

Bei allen Schwärmereien für das Bild fragen sich einige User aber auch, was für ein ominöses schwarzes Objekt da auf der oberen Bettkante liegt. Doch nicht etwa Heidis Unterwäsche, wie manche vermuteten? "Ein Mistelzweig", klärte die Show-Jurorin mit einem lachenden Emoji auf. Für die getane Arbeit gab's also sicher jede Menge Belohnungsküsse!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

