Wenn bei diesem rührenden Erinnerungsstück nicht die eine oder andere Träne bei Daniela Büchner (40) fließt! Im November musste die Blondine einen schlimmen Verlust verkraften: Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus war ihr Ehemann und Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) an Lungenkrebs gestorben. Seitdem kämpft sich die Reality-TV-Darstellerin Tag für Tag in ihr altes Leben zurück, erinnert jedoch auch in aller Öffentlichkeit an ihren verstorbenen Partner. Jetzt zollte sie ihrer Liebe erneut Tribut – und ließ sich ein Album mit Jens' Textnachrichten an sie anfertigen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 40-Jährige jetzt ihre neueste Errungenschaft. Melancholisch blättert Daniela durch das Büchlein und zeigt zahlreiche Seiten, die mit den Chat-Verläufen der beiden gefüllt sind. Zu dem emotionalen Video schrieb die Mutter von fünf Kindern gerührt: "So eine schöne Idee. Damit keine Erinnerung verloren geht..."

Für ihren toten Seelenverwandten ließ sich Daniela zudem erst vor Kurzem ein neues Tattoo stechen: Eine große Feder ziert jetzt den Unterarm der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin – und wird die Wahl-Mallorquinerin so ewig an ihren Liebsten erinnern.

Action Press / Hauter,Katrin Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

Instagram / dannibuechner Fotoalbum von Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit neuem Tattoo



