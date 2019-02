Herzogin Meghan (37) war bei ihrem öffentlichen Auftritt zur Amtseinführung als Patronin für die britische ACU, der Association of Commonwealth Universities, vor wenigen Tagen wie gewohnt besonders elegant gekleidet. Ein Detail fiel an ihrem schlichten Outfit allerdings ins Auge: Meghans Schuhe, beige Wildleder-Stilettos, waren vorne und auch hinten zu groß. Der britische Promi-Stylist Lucas Armitage verriet, was es mit den zu großen Schuhen auf sich hatte.

"Schuhe ein oder zwei Nummern größer zu kaufen, ist ein Trick, den schwangere Frauen oft anwenden, wenn sie fürchten, ihre Füße könnten anschwellen", erklärte Lucas der Daily Mail. Geschwollene Füße sind eine häufige Nebenwirkung in der Schwangerschaft, denn schwangere Frauen produzieren etwa 50 Prozent mehr Blut und Flüssigkeit, um ihr Baby zu versorgen. Diese sammelt sich gerne im Gewebe der Frauen an – und lässt ihre Füße dicker werden.

Doch die zu großen Schuhe waren noch nicht einmal der einzige modische Fauxpas der werdenden Mutter: Der Promi-Stylist wies im Gespräch mit der britischen Zeitung außerdem noch auf ihre schmutzigen Absätze hin. Lucas empfahl der Herzogin, ein Spray zu benutzen, das die Absätze vor Grasflecken oder anderen Verschmutzungen schützen soll.

Getty Images Herzogin Meghan in der University of London

Getty Images Herzogin Meghan in London

Getty Images Herzogin Meghan in London

