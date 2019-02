Dieses Outfit ist mal so gar nicht typisch für Herzogin Meghan (37)! Die Frau von Prinz Harry (34) zählt zu den Fashion-Ikonen des britischen Königshauses! Bei der Wahl ihrer Kleider setzt die Beauty gerne auf intensive Farben und klassisch elegante Schnitte. Kaum ein Look ging bis jetzt daneben. Doch ihr jüngster Auftritt tanzt etwas aus der Reihe: Die frühere Schauspielerin präsentiert sich total unroyal im ausgefallenen Muster-Mix-Aufzug!

Beim Besuch einer Suppenküche und des berühmten Old Vic Theaters in Bristol schmiss sich Meghan neben ihrem Ehemann Harry ordentlich in Schale. Doch anstatt einer schlichten Robe setzte die Ex-Suits-Darstellerin auf ein wallendes, bodenlanges Kleid mit wirren Abbildungen drauf. Von Vögeln über Blumen bis hin zu Hirschen oder einer Weltkugel – etliche farbenfrohe Bildchen waren auf dem Outfit der 37-Jährigen zu sehen.

Ein weiterer Hingucker war aber wohl mal wieder Meghans Babybauch. Auch unter dem luftigen Material konnte die werdende Mama die wachsende Kugel nicht verstecken. Und auch ihr Lieblings-Move durfte natürlich nicht fehlen: Die gebürtige US-Amerikanerin streichelte liebevoll ihre pralle Körpermitte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Bristol im Feburar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de