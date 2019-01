Strahlend-schöner Auftritt von Herzogin Meghan (37)! Anfang Januar wurde die gebürtige US-Amerikanerin von der Queen (92) höchstpersönlich zur Schirmherrin des Londoner Nationaltheaters ernannt. Dem stattete sie nun zum ersten Mal in ihrem Amt einen Besuch ab – und zog mit ihrer schillernden Erscheinung, wie so oft, alle Blicke auf sich. Ihre Hand ruhte dabei stets auf dem immer größer werdenden Babybauch!

Am Mittwoch fand sich die ehemalige Schauspielerin im Nationaltheater ein und präsentierte sich in einem Kleid des US-amerikanischen Modedesigners Brandon Maxwell. Den Traum aus beige kombinierte die 37-Jährige mit einem Blazer in der gleichen Farbe. Ein weiterer Hingucker: Ihre Aquazurra Matilde Pumps – dieselben Schuhe, die sie während der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Harry (34) im November 2017 trug.

Doch nicht nur mit ihrem Outfit wurde die werdende Mama zum optischen Highlight – vor allem ihre Baby-Kugel kam in der Kombination wieder hervorragend zur Geltung. Die Aufmerksamkeit um ihre Körpermitte scheint Meghan in vollen Zügen zu genießen: Bei öffentlichen Terminen setzt sie ihren Bauch häufig mit einer bestimmten Geste gekonnt in Szene. Der Mantel wird zur Seite geschoben, dabei streichelt eine Hand zärtlich ihren Babybauch.

Getty Images Herzogin Meghan in London

Getty Images Herzogin Meghan in London 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch des Nationaltheaters in London

