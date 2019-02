Flucht aus der Heimat? Im Jahr 2014 verkauften Prinz Joachim (49) und seine Frau Prinzessin Maria von Dänemark ihr Schloss Schackenborg in Møgeltønder bei Tønder. Daraufhin richtete sich das Paar mit den Kindern Henrik und Athena zunächst auf Schloss Amalienborg eine Übergangswohnung ein, um wenig später in ihre fast fünf Millionen Euro teure Villa im Kopenhagener Vorort Klampenborg zu ziehen. Doch jetzt verlassen die dänischen Royals ihren Wohnsitz schon wieder: Sie ziehen nach Paris!

Doch auf Dauer werden sie auch nicht in Frankreich bleiben. Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly hatte Prinz Joachim zum höchsten militärischen Trainingskurs eingeladen, teilt das dänische Königshaus mit. Von September dieses Jahres bis zum Sommer 2020 wird dieser stattfinden – für diese Zeit zieht der 49-Jährige zusammen mit seiner Frau und den zwei Kindern in wenigen Monaten in die Stadt der Liebe. Ganz unbekannt dürften dem Prinzen die Trainings nicht sein, immerhin hat er eine militärische Ausbildung hinter sich und ist seit 2005 Major der Reserve in der dänischen Armee.

Er ist damit der erste dänische Offizier, der an der Ausbildung teilnimmt. Außerdem geht es nicht um Drill und körperliche Belastung, sondern um Management: Im Programm werden Themen wie strategisches Militär-Management, internationale Beziehungen und Krisenmanagement studiert und diskutiert. Hintergrund der Einladung sei ein französischer Staatsbesuch im vergangenen Jahr gewesen: Bei diesem ging es darum, die Beziehungen zwischen Frankreich und Dänemark auszubauen – offenbar mit Erfolg.

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim von Dänemark beim Ski-Urlaub in der Schweiz

Anzeige

Getty Images Prinz Joachim von Dänemark

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim von Dänemark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de