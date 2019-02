Celine Dion (50) lässt sich von Magerwahn-Kritik nicht den Spaß an der Mode verderben. Die "My Heart Will Go On"-Sängerin hat zuletzt mit ihrer sehr dünnen Figur für Schlagzeilen gesorgt. Auf der Pariser Fashion Week zeigte sie sich mit eingefallenen Wangen, unter tiefen Ausschnitten zeichneten sich deutlich ihre Rippen ab. Die 50-Jährige findet sich aber schön und sexy. Nach ihrer Klartext-Rede legte sie mit einem besonders jugendlichen Outfit nach – das vielleicht sogar eine Botschaft an ihre Kritiker schickte.

Für so einen Look braucht man wirklich Mut: Celine zeigte sich am Donnerstag in Paris von Kopf bis Fuß in einem Ensemble des Labels Calvin Klein (76), das exakt in jener Kombination auf dem Runway zu sehen war. Die Musikerin trug einen roten Pullover, darüber einen hellblauen Blazer. Blickfang war die schwarze Hose aus Neopren mit einem auffälligen Leopard-Print-Latz.

Gut möglich, dass die Modeliebhaberin das Outfit mit besonderem Hintergedanken ausgesucht hat. Ex-Calvin-Klein-Designer Raf Simons übte mit der Kollektion auch Gesellschaftskritik, reagierte auf eine Kultur der Angst. Celine jedenfalls findet, dass die Welt ganz andere Probleme hat als ihre Figur. "Wenn es euch gefällt, bin ich da. Wenn nicht, lasst mich in Ruhe", hatte sie ihre Kritiker im Interview mit The Sun wissen lassen.

MEGA Céline Dion bei der Alexandre Vauthier Fashion-Show

Anzeige

KCS Presse / MEGA Celien Dion in Paris

Anzeige

MEGA Céline Dion, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de