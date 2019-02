Familienzusammenhalt wird bei den Kardashians groß geschrieben – und Feiern sowieso! Nachdem Kim Kardashians (38) Tochter Chicago (1) Mitte Januar ihren ersten Ehrentag feierte, zog nun Stormi (1) nach: Am 1. Februar jährte sich die Geburt von Kylie Jenners (21) Töchterchen zum ersten Mal. Von der Make-up-Unternehmerin und Papa Travis Scott (26) gab's besonders ergreifende B-Day-Botschaften. Die berühmte Verwandtschaft ließ mit persönlichen Wünschen an das Geburtstagskind auch nicht lange auf sich warten – zuckersüße Schnappschüsse inklusive!

Kylies Schwester Kendall Jenner (23) postete anlässlich des Ehrentags ihrer Nichte einen zauberhaften Knuddel-Schnappschuss auf Instagram und verriet gleich noch ihre kreativen Spitznamen für Stormi. "Du süße, klitzekleine Nudel! Deine Energie ist mächtig, ich hoffe, die Welt bietet dir nichts als schöne Dinge. Ich liebe dich, Stormeroo", schrieb das Model zu dem Eintrag.

Clan-Oberhaupt Kris Jenner (63) widmete ihrer zweitjüngsten Enkelin gleich eine ganze Bildergalerie. "Du bringst uns so viel Freude mit deinem süßen Lächeln und deinem wunderbaren Lachen. Du bist so ein schöner Segen und ich liebe dich so sehr", schrieb die Business-Lady zu den Fotos. Auch Reality-Ikone Kim meldete sich online zu Wort und postete zu ihrer Grußbotschaft eine Aufnahme, die ihre Tochter Chicago zusammen mit dem Geburtstagskind zeigt.

Instagram / travisscott Stormi Webster und ihr Papa Travis Scott

Anzeige

Instagram / krisjenner Stormi Webster mit ihrer Mutter Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West und Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de