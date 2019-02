Sie ist wieder eine ganz natürliche Model-Mama! Yolanda Hadid hat in der Vergangenheit so einiges an sich machen lassen und damit nicht nur gute Erfahrungen gemacht: 2015 riss ihr 20 Jahre altes Brustimplantat, sodass Silikon in ihren Körper lief. Sie ließ es noch im gleichen Jahr entfernen. Im Januar erklärte die Mutter der Supermodels Gigi (23), Bella (22) und Anwar (19), dass sie jetzt auch alle anderen Schönheits-OPs hat rückgängig machen lassen. Mit einem umwerfenden Bikini-Pic feierte Yolanda jetzt ihre neu gewonnene Natürlichkeit!

"Freiheit, wie ich sie noch nie gespürt habe", steht unter dem aktuellen Instagram-Post von Yolanda vom Donnerstag. In einem farbenfrohen Bikini mit Häkeldetails springt die 55-Jährige vor Freude am Strand von Mexiko in die Luft und zeigt dabei ihren schönen, fitten Körper. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Mit der Freiheit meinte die Blondine aber sicher nicht nur den Urlaub, sondern auch ihre Unabhängigkeit von Schönheits-OPs.

Erst Mitte Januar postete sie ein Dessous-Selfie und berichtete erstmals von der befreienden Entscheidung. "Endlich bin ich wieder das 1964-Original", schrieb sie dazu und erklärte, endlich frei von Brustimplantaten, Auffüllern, Botox, Extensions und "all dem Bullshit" zu sein. Sie fuhr fort: "Ich habe viele Jahre gebraucht, einige schlechte Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, wieder rückgängig zu machen, bevor ich endlich den Schlüssel zu nachhaltiger, innerer Schönheit gefunden habe."

Getty Images / Dimitros Kambouris Yolanda Hadid bei einer Gala in New York 2017

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Yolanda Hadid mit ihren Kindern Gigi, Anwar und Bella bei der "Uniting for a Lyme-Free World"-Gala

Anzeige

Instagram / yolanda.hadid Reality-TV-Persönlichkeit Yolanda Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de