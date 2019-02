Sophia Vegas (31) schwebt im Baby-Glück: Seit Sonntagvormittag ist die Promi Big Brother-Bekanntheit endlich Mutter, ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Daniel Charlier erblickte das Licht der Welt. Der stolze Papa äußerte sich bereits kurz und knapp zu dem Kindersegen, erste Worte von der Neu-Mama stehen noch aus. Deutlich wortgewandter ist dagegen Sophias Ex-Mann: So steht Bert Wollersheim (67) zu dem Familienabenteuer seiner Verflossenen!

Im Interview mit Bild gab der ehemalige Rotlicht-König ein Statement ab: "Ich freue mich sehr, dass alles gut gegangen ist. Ich habe bis zur letzten Minute meine Bedenken gehabt, da die Umstände nicht so normal waren", spielte Bert vermutlich auf Sophias Rippenentfernung an. Tatsächlich war ihre Schwangerschaft nicht völlig reibungslos verlaufen: Kurz vor der Entbindung hatte es einen Baby-Notfall gegeben. Die kleine Amanda Jacqueline hatte sich in Mamas Bauch offenbar nicht allzu viel bewegt.

Bert sprach von seiner Hoffnung, dass seine ehemalige Gattin aus sechs Jahren Beziehung mit ihm etwas mit in ihren neuen Lebensabschnitt nehme und sagte weiterhin: "Wie man ja weiß, ist Sophia sehr eitel, vielleicht führt sie ihr Leben nun etwas anders mit ihrem kleinen Glück. Bei so einem Menschenwunder ist demütige Dankbarkeit an der Reihe, dass man in sich geht und sagt, dass auch mal Ruhe an der Reihe ist", fand der Ex-Ehemann des einstigen Cam-Girls.

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Bert Wollersheim und Sophia beim Promiboxen

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im Januar 2019

Nicole Gehring/WENN Sophia Vegas und Bert Wollersheim im Gerichtsgebäude in Krefeld

