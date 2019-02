Jetzt geht es tatsächlich rund! Schon seit Sophia Vegas' (31) Schwangerschaftsverkündung im Promi Big Brother-Haus 2018 waren alle Fan-Augen auf die Körpermitte der Blondine gerichtet. Obwohl sich trotz des wachsenden Babys in den letzten Wochen in Sachen Wölbung nicht allzu viel getan hat, hielt Sophia ihre Bewunderer stets auf dem Laufenden. Vor Kurzem gab die werdende Mutter sogar den Geburtstermin bekannt: Am 8. Februar sollte ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblicken – aber so lange wollte die kleine Amanda Jaqueline offenbar gar nicht mehr warten!

In einer Videobotschaft an RTL verkündet die Bald-Mama: "Die Fruchtblase ist geplatzt. Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe mich fertig gemacht und auf einmal ist mein Bein ganz nass geworden. Wir sind jetzt ins Krankenhaus gefahren. Es geht auf jeden Fall los." Da wurde die Fast-Mutti von ihrem Töchterchen aber überrascht – immerhin sah es letzte Woche noch so aus, als müsse das Baby mit einem Kaiserschnitt geholt werden.

Auch der Vater Daniel Charlier kann die Ankunft seines Babys gar nicht mehr erwarten: "Ich bin aufgeregt. Sophia ist im OP-Saal, der Doktor ist da", gibt er preis. Für das Paar sind also offiziell die letzten Stunden zu zweit angebrochen. Das löst bei Sophia zugegebenermaßen aber nicht nur Freude aus: "Ich habe Angst", offenbart die Hochschwangere.

Schürmann, Sascha / ActionPress Sophia Vegas, TV-Star

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, Januar 2019

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im Januar 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass das Kind noch auf natürlichem Wege kommen würde? Niemals, ich bin total überrascht! Klar, sowas kann immer passieren! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de