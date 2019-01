Der Countdown läuft! Schon sehr bald hat das Warten für Sophia Vegas (31) und ihren Lebensgefährten Daniel Charlier ein Ende: In nur wenigen Tagen dürfen sie ihr Töchterchen Amanda endlich auf der Welt begrüßen. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft im Promi Big Brother-Container hält die vollbusige Blondine ihre Follower im Netz stets auf dem Laufenden – umso überraschender ist nun, dass nicht sie selbst, sondern ihr Liebster Dan ein ganz besonderes Update zur anstehenden Geburt durchsickern ließ: Der Papa in spe enthüllte den angesetzten Entbindungstermin!

In seiner Instagram-Story dokumentierte der werdende Vater nun Sophias letzten Ultraschalltermin und plauderte dabei ganz beiläufig aus, wann seine kleine Prinzessin geboren werden soll. "Der 8. Februar ist der große Tag! Bist du aufgeregt, Baby?", fragt er die 31-Jährige voller Vorfreude. "Ich habe total Angst", antwortete die Ex von Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) mit einem Lächeln im Gesicht. "Es wird schnell gehen. Und sobald du das kleine Menschlein in den Armen hältst, wird der Schmerz vergessen sein", beruhigte er seine Freundin.

Knapp über eine Woche haben die Tuteltauben also noch ein wenig Zeit für Zweisamkeit! Die Ruhe vor dem Sturm genossen die beiden erst vor wenigen Tagen bei einem romantischen Lunch-Date in Los Angeles – und zeigten sich vor den Fotografen verliebter denn je!

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas beim Ultraschall-Termin im Januar 2019

Schürmann, Sascha/ActionPress Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother" -Finale 2018

KAT / MEGA Sophia Vegas und Daniel Charlier in Los Angeles

