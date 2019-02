Ihr Schicksalsschlag rührte zum Jahresende zu Tränen! Influencerin Diana June wurde am 5. Dezember 2018 zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Söhnchen blieben ihr jedoch nur zwei Tage – dann verstarb der Kleine plötzlich an einer Sepsis. Den Ärzten machte sie daraufhin schwere Vorwürfe: Denn Diana hatte von Anfang an gemerkt, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Nach dem tragischen Verlust zog sich die YouTuberin zurück. Jetzt meldet sie sich zum ersten Mal in diesem Jahr mit einem emotionalen Post zurück!

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette ein Foto von der Beerdigung – ein Trauerkranz aus Rosen in Herzform: "Es ist nicht leicht, wieder einen Sinn im Leben oder Lebensfreude zu finden", beginnen ihre bewegenden Worte. Nachdem sie und ihr Partner den gemeinsamen Sohn zur Grabe getragen haben, brauchte das Paar erst einmal Zeit für sich. Noch immer gibt die Berlinerin dem Krankenhaus die Schuld an dem viel zu kurzen Leben ihres Jungen: "Dürfen solche Ärzte überhaupt andere Menschen betreuen, solche Ärzte, die ein Menschenleben nur als Nummer sehen?"

In den vergangenen Wochen habe sie viele Nachrichten mit ähnlichen Geschichten, auch aus demselben Krankenhaus, erhalten. Auch wenn diese Schicksale tragisch wären, würden sie dem Paar Mut machen: "Danke, dass wir nicht allein sind und ihr seid es auch nicht", beendete sie ihren Post.

Instagram / di.anajune Trauerkranz für Diana Junes Sohn Gregor

Instagram / di.anajune Diana June kurz vor der Geburt im Krankenhaus

Instagram / di.anajune Diana June, deutsche Influencerin

