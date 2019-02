Hoffentlich kommt sie noch rechtzeitig an! Judith Williams (46) sitzt neben Katarina Witt, Cale Kalay und Daniel Weiss (50) in der diesjährigen Jury von Dancing on Ice. Die zweite Staffel der erfolgreichen Eiskunstlauf-Show wird sonntags live in Köln aufgezeichnet. Heute Abend könnte die Sendung jedoch ohne die Tänzerin stattfinden: Judith saß stundenlang am Flughafen fest – schafft sie es womöglich nicht mehr rechtzeitig zur Eröffnung?

Diese ärgerliche Nachricht hat die Erfolgs-Unternehmerin auf ihrem Instagram-Account mitgeteilt. Ein Foto zeigt den Schuh der 46-Jährigen, auf dem ein grinsendes Smiley prangt. Dazu schrieb sie:"Liebe Lufthansa, seit vier Stunden sitzen wir im Flieger und nun sollen es weitere zwei Stunden sein [...]. Wenn ich nicht meine Smiley-Schuhe anhätte, müsste ich jetzt für die schöne Show ein paar Tränchen verdrücken." Die Worte ergänzte sie mit mehreren weinenden und erschrockenen Emojis.

Die ehemalige Lets' Dance-Kandidatin bat ihre Anhänger darum, ganz fest die Daumen zu drücken, damit sie es doch noch rechtzeitig zur Eröffnung der Show schafft. Um 20:15 Uhr zeigen in der Live-Show wieder prominente Teilnehmer, wie Sarina Nowak (25) und Sarah Lombardi (26), was sie auf dem Eis können.

Getty Images Daniel Weiss, Katarina Witt, Judith Williams und Cale Kalay in der ersten "Dancing on Ice"-Folge

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams "Smiley"-Schuh

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

