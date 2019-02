Unter Familienmitgliedern gibt man sich für gewöhnlich Spitznamen – allerdings sind die nicht immer ganz öffentlichkeitstauglich! Trotz aller Förmlichkeit, die das britische Königshaus nach außen hin an den Tag legt, haben offenbar auch die Royals hinter verschlossenen Türen Kosenamen füreinander – und einige davon sind recht ungewöhnlich. Quellen aus dem Umfeld von Herzogin Kate (37) und Co. haben jetzt einige der Namen verraten und erklären auch, was dahinter stecken könnte.

Die 37-jährige Dreifach-Mama nennt ihren Göttergatten Prinz William (36) beispielsweise gerne Baldy, wie Daily Mail berichtet. William hingegen habe sich für seine Ehefrau den Kosenamen Duchess of Dolittle, also Herzogin von Dolittle, ausgedacht. Williams Bruder Harry (34) wurde offenbar in jüngeren Jahren noch Flash, also Blitz, genannt. Manchmal soll ihm aber auch der Beiname Potter, nach J. K. Rowlings berühmten "Harry Potter"-Romanen, zukommen. Und auch dessen Liebste Meghan (37) höre längst nicht mehr nur auf Meg: Ihr Schwiegerpapa Prinz Charles (70) soll das jüngst eingeheiratete Familienmitglied Tungsten nennen, wegen der Stärke der ehemaligen Schauspielerin. Der Name bezeichnet auf Englisch ein Metall.

Die Insider haben auch Vorschläge, wie die Spitznamen zustande gekommen sein könnten. So sind die Kosenamen wie Gan-Gan oder Gary für Queen Elizabeth II. (92) etwa damit zu begründen, dass die Sprösslinge um Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) das Wort Großmutter zunächst nicht aussprechen konnten. Eine weitere Begründung sei, dass Spitznamen etwas mehr Spaß in den sonst so ernsten Alltag am Hof bringen.

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie im Oktober 2018

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Queen Elizabeth II.

