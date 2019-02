Erst im Dezember vergangenen Jahres verkündete Andy Cohen (50) in der amerikanischen Talkshow "Watch what happens live", dass er Vater wird. Der Moderator, der offen zu seiner Homosexualität steht, verriet, dass eine Leihmutter seinen Nachwuchs austragen würde. Jetzt kam die erfreuliche Nachricht: Er darf sich nunmehr Papa nennen! Am Montag, den 4. Februar um 18:35 Uhr kam sein kleiner Sohn Benjamin Allen auf die Welt.

Die zuckersüßen Neuigkeiten teilte der frischgebackene Vater selbst auf seinem Instagram-Account und postete ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto von sich und seinem Jungen im Arm. Dazu schrieb der stolze Papa: "Wow, das ist mein Sohn, Benjamin Allen Cohen. Er wiegt 4,2 Kilogramm und ist knapp 51 Zentimeter groß. Ich bin verliebt. Und sprachlos."

Der Name des Sprosses hat für Andy eine ganz besondere Bedeutung – er stammt von seinem Großvater Ben Allen. So recht fassen konnte der Autor sein Glück über seine kleine Familie noch nicht und kommentierte das Bild auf Social-Media außerdem mit den Worten: "Ich bin dankbar für eine unglaubliche Leihmutter. Ich bin jetzt Vater, das ist so beeindruckend."

