Was ist denn da passiert? Alle Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans sind dafür bekannt, ihre sexy Figur gekonnt in Szene zu setzen – und mit einem perfekten Post auf Instagram Millionen Likes dafür zu kassieren. Dass da manchmal ein Filter zur Anwendung kommt oder retuschiert wird, nimmt ihnen normalerweise kaum jemand übel. Es sei denn, irgendwas sieht komisch aus. Wie zuletzt bei Khloe Kardashian (34) – die hat auf einmal zwei Daumen!

Eigentlich ein Post, wie Fans ihn kennen: Die 34-Jährige sitzt perfekt geschminkt im stylischen Mantel auf einem Stuhl und fährt sich mit der linken Hand durch ihr hüftlanges blondes Haar. Doch irgendwas stimmt da nicht – und auch Khloes Follower bemerken das: "Schau dir ihren Daumen an", sagt einer, ein anderer wird direkter: "Was ist los mit dem zusätzlichen Finger? Epischer Photoshop Fail." Tatsächlich ist auf dem Bild neben ihrem Daumen ein verschwommener zweiter Finger zu sehen – was ist da passiert? Laut britischem Mirror hat Khloe persönlich den vermeintlichen Fail in einem Insta-Kommentar erklärt: "Babe, es ist eine Glitch-App. Man kann nicht kontrollieren, was es für ein Glitch-Effekt wird."

Auch für andere User hat sie eine Antwort parat, die sich gewaschen hat: "Manche von euch sind so gierig, einen Fehler zu finden. Passt auf, an dem Tag, an dem ich meine Daumen photoshoppe, schickt mich bitte in eine Klinik."

Getty Images Khloe Kardashian bei einer Fashionshow in Hollywood

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und ihre Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Realitystar

