Ups, da stimmt doch was nicht! Kim Kardashian (38) zeigt sich in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien stets wie aus dem Ei gepellt und einfach immer perfekt gestylt. Für ihr makelloses Aussehen lieben sie ihre Follower. Auf ihrem neuesten Foto zeigt sich die Reality-Queen jetzt in einer ziemlich engen Hose. Und bei näherer Betrachtung fällt auf: Hier muss Photoshop am Werk gewesen sein – Kim hat keinen Schritt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty jüngst ein Bild, auf dem sie zwischen zwei Autos posiert. Die eng anliegende Hose sitzt dabei so eng am Körper der Geschäftsfrau, dass sich im Schritt eigentlich etwas abzeichnen müsste. Doch zu sehen ist auch bei näherer Betrachtung nichts. Fans vermuten sofort: Die Frau von Kanye West (41) hat hier etwas zu viel retuschiert.

So lautet ein Kommentar: "Wenn du so ein superenges Material trägst, solltest du eine Falte im Schritt haben. Ihre Beine sind gekreuzt, aber es ist verschwommen und zu sehr geglättet." Ein anderer Anhänger wird sogar noch konkreter und wettert: "Viel zu viel bearbeitet." Was meint ihr, hat sich Kim bei Photoshop ausgetobt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

