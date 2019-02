Bei der Pre Super Bowl Party gab es überraschend heiße Anblicke! Erst vor sechs Monaten war die erste gemeinsame Tochter von Cardi B (26) und Rapper Offset (27) auf die Welt gekommen. Die Rapperin hat sich ihren Fans zwar schon mit einem beneidenswerten After-Baby-Body in den eigenen vier Wänden präsentiert. Nun setzte sie ihren sexy Körper aber auch auf dem Red Carpet in Szene und gab dabei einen freien Blick auf ihren bewundernswert flachen Bauch.

Bereits wenige Monate nach der Geburt sieht man der Musikerin die Schwangerschaft überhaupt nicht mehr an. Ihr Bauch wirkt flacher und durchtrainierter als je zuvor! Freizügig posiert sie auf der Party von Michael Rubin vor den Linsen der Fotografen. In einer offenen Bluse von Louis Vuitton mit passenden Shorts macht die gebürtige New Yorkerin eine Hammerfigur!

Obwohl Cardi B bei der Party dabei war, fehlte sie beim eigentlichen Super Bowl. Eigentlich sollte sie zusammen mit Maroon 5 den gemeinsamen Song "Girls like you" in der Halbzeitshow performen. Grund für ihre Abwesenheit ist der Footballspieler Colin Kaepernick (31), zu dem sie sich neben vielen anderen Stars solidarisch zeigt. Der ehemalige NFL-Spieler hatte sich wiederholt während der Nationalhymne vor Spielen hingekniet, statt mit den anderen Spielern aufzustehen. Damit wollte er gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA protestieren. Sein Verein San Francisco 49ers warf ihr daraufhin aus dem Team.

Splash News Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party 2019 in Atlanta

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige

Instagram / iamcardib; Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de