Dieser Red-Carpet-Auftritt war sicherlich der bisher schwierigste in Timur Bartels (23) Leben. Der Schauspieler musste in der vergangenen Woche einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater ist an einer schweren Krankheit verstorben. Aus diesem Grund hat Timur sich auch schweren Herzens dazu entschieden, bei Dancing on Ice auszusteigen. Zur Premiere des neuen Club der roten Bänder-Films erschien der TV-Star am Dienstag aber dennoch – und zwar für seinen Vater!

In einem rührenden Instagram-Beitrag ließ der 23-Jährige seine Follower an seiner Trauer teilhaben. Darin erklärte der Alex Breidtbach-Darsteller unter anderem, dass sein Vater nicht gewollt hätte, dass er diesen besonderen Red Carpet verpasst: "Meine Stärke habe ich von ihm und es ist auch in seinem Interesse, dass ich heute auf der Premiere von 'Club der roten Bänder' sein werde und mit meinen Kollegen einen wichtigen Film unterstütze, der eine Thematik auf eine besondere Art erzählt, die vielen anderen Menschen und auch mir durch's Leben geholfen hat."

Tatsächlich zog Timur die Premierenfeier trotz seiner großen Trauer absolut professionell durch. Er lächelte neben seinen Serienkollegen tapfer in die Kameras und ließ sich seinen Schmerz kein bisschen anmerken.

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Timur Bartels und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Tim Oliver Schultz, Timur Bartels, Ivo Kortlang, Nick Julius Schuck und Damian Hardung

Anzeige

Getty Images Timur Bartels bei der Premiere zu "Club der Roten Bänder - Wie alles begann"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de