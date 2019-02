Schreckmoment bei Dancing on Ice! Die Eiskunstlauf-Show hat in Deutschland bereits für mehrere Verletzungen und den ein oder anderen schmerzhaften Sturz gesorgt. Sarah Lombardi (26) musste wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt sogar eine ganze Folge lang aussetzen. In der britischen Ausgabe des Formats geht es offenbar ähnlich gefährlich zu: Kandidatin Jane Danson (40) musste während der Proben jetzt bewusstlos vom Eis getragen werden!

Laut Daily Mail habe die "Coronation Street"-Darstellerin nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt noch fleißig mit ihrem Partner Sylvain Longchambon geprobt. Doch dann sei die Blondine plötzlich ohnmächtig geworden und auf dem Eis zusammengebrochen. Die anwesenden Ärzte hätten die immer noch bewusstlose Jane daraufhin untersucht und auf einer Bahre vom Eis getragen. Wie die Zeitung weiter berichtet, habe die 40-Jährige aber Glück im Unglück gehabt: Sie habe keine weiteren Verletzungen erlitten und konnte nach einer kleinen Ruhepause am selben Abend noch antreten.

"Dancing on Ice" wird schon länger vorgeworfen, einfach zu gefährlich für die prominenten Teilnehmer zu sein. Nicht nur Sarah und Jane haben bereits üble Blessuren abbekommen. Auch Désirée Nick (62) zog sich vor der ersten Folge eine Rippenprellung zu. UK-Kandidatin Gemma Collins (38) saß nach einem Sturz sogar für kurze Zeit im Rollstuhl.

Getty Images Jane Danson bei den Arqiva British Academy Television Awards

Getty Images Jane Danson und Sylvain Longchambon bei "Dancing on Ice"

Getty Images Gemma Collins und ihr Partner Matt Evers bei "Dancing on Ice"

