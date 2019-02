Isabell Horn (35) hat allen Grund zur Freude! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Lebensgefährte Jens Ackermann erwarten nach Töchterchen Ella derzeit ihr zweites Kind – mit der Schwangerschaft hat es dieses Mal sofort geklappt. Mittlerweile ist die Schauspielerin bereits im vierten Monat und beginnt so langsam über die bevorstehenden Veränderungen in ihrem Leben nachzudenken. Immerhin bringt ein zweites Kind nicht nur für die Eltern einen großen Wandel mit sich, sondern auch für alle anderen Familienmitglieder. Ihr Töchterchen bereitet Isabell dabei allerdings kein Kopfzerbrechen – vielmehr beschäftigt sie die Frage: Wie werden wohl ihre Stubentiger auf ein weiteres Kind im Haus reagieren?

Auf ihrem Facebook-Profil teilte die 35-Jährige jetzt ein Foto von sich und einer ihrer beiden Katzen und schrieb dazu: "Ich bin so gespannt, wie unsere zwei Tiger Ende Juli auf den neuen Familienzuwachs reagieren werden." Die Sorge der Schwangeren kommt jedoch nicht von ungefähr. Wie Isabell weiter verriet, war schon die Geburt von Tochter Ella vor zwei Jahren eine enorme Umstellung für die Miezen – vor allem das Babygeschrei sei für die tierischen Mitbewohner anfangs ziemlich ungewohnt gewesen.

Gleichzeitig holte sich die Moderatorin mit ihrem Post auch Ratschläge von ihren Anhängern. "Wie haben sich eure Katzen damals gegenüber euren Kindern verhalten? Waren sie zu Beginn auch scheu und zurückhaltend?", fragte Isabell ihre Fans. Die zahlreichen positiven Kommentare konnten der werdenden Zweifachmama aber mit Sicherheit Mut machen. "Sie liegt am Fußende im Bett und ist da, wenn die Kleine weint", versicherte einer ihrer Follower. Ein anderer Nutzer konnte dem nur beipflichten und schrieb: "Sie hat ihn von Anfang an sehr geliebt, lag immer mit auf dem Stillkissen an seinen Kopf geschmiegt, wenn ich gestillt habe."

Facebook / Isabell Horn Isabell Horn mit ihrer Katze

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und Jens Ackermann

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

