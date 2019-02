Sie sind bald zu viert! Seit knapp zwei Jahren stellt Töchterchen Ella das Leben ihrer Eltern Isabell Horn (35) und Jens Ackermann gehörig auf den Kopf. Jetzt bekommt der kleine Wirbelwind dabei bald noch Unterstützung: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin verkündete erst vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Partner erneut Nachwuchs erwarten. Dass es mit der Schwangerschaft allerdings so schnell klappte, kam auch für die Beauty sehr überraschend.

In einem YouTube-Video verriet die 35-Jährige ihren Fans: "Wir hätten niemals gedacht, dass das so schnell klappt, beim letzten Mal hat das ja so lange gedauert. Fast eineinhalb Jahre ging dieser Leidensweg damals und ich habe echt gedacht, dass mit mir was nicht stimmt." Doch dieses Mal sei alles ganz anders. Kaum hatte Isabell mit der Verhütung aufgehört, gab es auch schon einen Grund zur Freude.

"Wir haben uns ja immer ein Geschwisterchen für Ella gewünscht. Es ist einfach schön, wenn man zusammen groß wird", schwärmte die werdende Mama über den erneuten Kindersegen. Den konnte sie erst gar nicht richtig fassen und gab zu, die Babynews erst bei dem dritten positiven Schwangerschaftstest verinnerlicht zu haben.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und Jens Ackermann

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

