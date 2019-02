Mit welcher Taktik hat Tom Kaulitz (29) seine Heidi Klum (45) erobert? Das Paar geht schon seit einem knappen Jahr gemeinsam durchs Leben. An Weihnachten krönten die Turteltauben ihre Liebe sogar mit einer Verlobung unterm Christbaum. Bei gemeinsamen Auftritten wirken beide unzertrennlich und wie füreinander bestimmt! Doch wie hat es bei den beiden eigentlich gefunkt? Das hat der Tokio Hotel-Gitarrist jetzt offenbart!

Um Heidis Herz zu erobern verließ sich Tom nicht etwa auf die Hilfe eines Wingmans – er nahm das Zepter selbst in die Hand: "Wir wurden nicht verkuppelt. Ich habe einfach direkt Gas gegeben", offenbart der 29-Jährige am Donnerstagabend bei Markus Lanz. Und dieser Einsatz hat ja auch wirklich Früchte getragen! Auch Toms Zwillingsbruder Bill (29), der beim ersten Aufeinandertreffen seines Brudis und seiner Schwägerin in spe mit von der Partie war, war von der Magie des Momentes gefesselt: "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmt der Sänger.

Diesen besonderen Abend haben Tom und Heidi im Beisein ihrer engsten Freunde erlebt, denn sie lernten sich auf einer Party von Designer Michael Michalsky (51) kennen, wie dieser im Promiflash-Interview verraten hat: "Die sind einfach das perfekte Match. Ich hatte das auch schon immer geahnt. Ich war ja nun auch dabei, als es passiert ist, das war ja zu meiner Geburtstagsfeier." Bei ausgelassenen Tanzeinlagen hat es dann wohl gefunkt.

Becher/WENN.com Tom Kaulitz im ZDF

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

Becher/WENN.com Michael Michalsky, Designer

