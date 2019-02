Natürliche Schönheit war gestern? Heidi Klum (45) sucht ab heute wieder talentierte Mädchen, die das Zeug zur Gewinnerin von Germany's next Topmodel haben. Die Kandidatinnen müssen auch dieses Mal eine Vielzahl von Challenges meistern und versuchen, im harten Modelbusiness zu überleben. Generell scheint der Druck, immer top gestylt und perfekt auszusehen, heutzutage allumfassend. Ob sich die jungen Frauen deshalb vermehrt für ihre Schönheit unters Messer legen? Zumindest unter ihren GNTM-Kandidatinnen erkennt Modelmama Heidi da einen klaren OP-Trend!

"Sehr viele Kandidatinnen sind schon mit Anfang 20 gebotoxt", offenbart das erfahrene Model im Interview mit Gala über die aktuelle 14. Staffel. Laut der vierfachen Mama sind auch die vielen Apps schuld, mit denen man das Gesicht verändern kann. Viele Mädchen wollen dieses Aussehen nachahmen und lassen daraufhin kosmetische Eingriffe vornehmen. Aber fällt dem Topmodel so etwas überhaupt auf? "Natürlich. Aber ich glaube, man soll es sehen. Es ist ein neuer Look", zeigt sich Heidi verständnisvoll.

Und genau diesen Look gilt es auch in der Sendung perfekt in Szene zu setzen – ansonsten kann der Traum vom TV-Ruhm schnell platzen. Bei ihrem ersten Catwalk in der Auftakt-Folge müssen sich die Nachwuchs-Models in einer alten Berliner U-Bahn-Station beweisen. Designer der Fashion Show ist kein Geringerer als GNTM-Liebling Michael Michalsky (51). Wie sonst als Juror kommt der Mode-Profi in der ersten Folge aber nicht zum Einsatz. Stattdessen unterstützt Staffel-Eins-Gewinnerin Lena Gercke (30) Heidi bei ihren Rausschmiss-Entscheidungen.

Getty Images Heidi Klums Outfit für die Aftershowparty der Golden Globes 2019

LA/X17online.com/ActionPress Model Heidi Klum bei Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" in Hollywood

Getty Images Lena Gercke bei der Bambi-Verleihung 2018

