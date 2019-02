Und wieder einmal verzaubern sie die Royal-Fans: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) erwarten in wenigen Monaten ihr erstes Kind. Die Bald-Eltern erfreuten ihre Fans in letzter Zeit vor allem mit niedlichen Pärchen-Auftritten – erst kürzliche trotzte das Paar sogar dem Wetter und schüttelte fleißig Hände bei eisigen Temperaturen. Jetzt verschlug es die beiden wieder zu einem glamouröseren Event: Harry und Meghan strahlen bei einem Event mit den Fotografen um die Wette!

Bei den Endeavour Fund Awards in der Londoner Draper's Hall nahmen der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstagabend teil, um die Erfolge verwundeter, verletzter und kranker Militärveteranen zu feiern. Vor allem die ehemalige Suits-Darstellerin glänzte mal wieder mit ihrem eleganten Look. In einer schwarz-weiß Kombi aus bodenlangem Rock und lässiger Bluse machte die schwangere Beauty eine ziemlich gute Figur an der Seite ihres Gattens.

Dieses Mal berührte Meghan ihr Baby-Bäuchlein aber auffällig wenig. Promiflash sprach erst kürzlich mit einem Körpersprachenexperten und hakte genauer nach, was es mit den Berührungen auf sich hat: "Das ist eine typische Geste, die Schwangere sehr oft zeigen, was einen gewissen Schutz des Ungeborenen signalisiert und gleichzeitig auch eine gewisse Geborgenheit."

stephenbutler / MEGA Herzogin Meghan in London, Februar 2019

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Endeavour Fund Award

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan in England

