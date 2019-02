Was steckt wirklich hinter Herzogin Meghans (37) Bauchstreicheln? Seit vergangenem Oktober steht fest: Prinz Harry (34) und seine Ehefrau erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seitdem vergeht kein öffentlicher Termin der Neu-Adeligen, bei dem nicht alle Blicke auf ihre stetig wachsende Baby-Kugel gerichtet sind. Daran ist auch Meghan selbst beteiligt – denn in den vergangenen Wochen strich sie immer wieder auffällig über ihre Körpermitte. Doch wie viel Show steckt hinter dieser Geste? Promiflash hat bei einem Experten für Körpersprache nachgefragt!

Inzwischen ist Meghans Babybauch nicht mehr zu übersehen, der kleine Spross soll schließlich schon im Frühling zur Welt kommen! Die Herzogin von Sussex wird aber auch nicht müde, ihre Wölbung gut sichtbar in Szene zu setzen. Aber ist das Schauspiel – oder steckt doch etwas anderes dahinter? Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk W. Eilert erklärte im Gespräch mit Promiflash: "Das ist eine typische Geste, die Schwangere sehr oft zeigen, was einen gewissen Schutz des Ungeborenen signalisiert und gleichzeitig auch eine gewisse Geborgenheit. Dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und das Bedürfnis danach entsteht natürlich vor allem, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Wenn wir merken, da kommen Blicke, oder Kameras sind auf uns gerichtet, neigen wir dazu, das, was uns am wichtigsten ist, zu beschützen."

Absicht oder eine Inszenierung dürfte also eher nicht hinter der schützenden Handhaltung zu stecken, wie auch der Experte bestätigt: "Vielleicht ist das auch emotional unbewusst und kein Zeichen von 'Ich will hier was präsentieren', sondern einfach eine normale Schwangeren-Gestik", schloss Eilert seine Einschätzung ab. Aber was sagt ihr: Haltet ihr Meghans Verhalten für inszeniert oder total natürlich? Stimmt ab!

