Wohnmobil statt Wohnung! Dschungelcamp-Sieger Marc Terenzi (40) stellt für die nächsten zwei Monate das Leben von sich und seiner Freundin Anja völlig auf den Kopf: Der Musiker hat sich einen Campervan zugelegt, in den er für die kommenden Wochen mit seiner Partnerin einziehen wird! Doch warum tut sich das junge Paar ein Leben auf wenigen Quadratmetern an? Das verriet Marc nun in einem Interview!

Gerade einmal acht Quadratmeter umfasst das neue mobile Eigenheim des Ex-Mannes von Sarah Connor (38). Der Umzug ins Häuschen auf vier Rädern hat einen einfachen Grund: In den kommenden zweieinhalb Monaten ist der 40-Jährige wieder mit der Stripper-Gruppe SixxPaxx auf Tournee. Mit den Nackedeis und seiner Anja derweil im Tourbus und in Hotels zu leben, kommt für den Entertainer aber nicht infrage: "Uns nerven Hotels! Und im Tourbus wird es auf Dauer mit den Jungs zu eng. Mit dem Wohnmobil haben wir mehr Zweisamkeit, richtig romantisch", erklärte Marc im Gespräch mit Bild.

Ein Leben auf engstem Raum scheint dem Tattoo-Fan und seiner Flamme nichts auszumachen – ganz im Gegenteil: "Das ist für mich Luxus. Wir sind beide Camping-Fans, haben hier drin Satelliten-Fernsehen, eine Küche, Toilette, Dusche, zwei große Betten, damit auch unsere Kinder bei uns schlafen können. Ich kann sogar neue Songs produzieren", schwärmte er von seinem neuen Vehikel.

