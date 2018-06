Die Zeit verfliegt wie im Nu! Es scheint, als wäre es gestern gewesen, dass Marc Terenzi (40) vor laufenden Kameras seiner damaligen Liebe Sarah Connor (38) das Jawort gegeben hatte. Nachdem sich das TV-Paar im Jahr 2008 jedoch getrennt hatte, drehte sich das Leben des Ex-Natural-Mitglieds um 180 Grad. Mittlerweile ist der singende und strippende Ex-Dschungelcamp-König vierfacher Vater, neu verliebt und feiert heute noch dazu einen ganz besonderen Ehrentag: Marc ist jetzt runde 40 Jahre alt.

Er ist heute das Geburtstagskind – und ein stolzes noch dazu. Erst gestern Abend wandte sich der Ex-Boyband-Hottie via Instagram mit den letzten Zeilen in seinen 30er Jahren an seine Fans. "Mein letzter Tag, bevor ich 40 werde. Wo sind nur die Jahre geblieben? Im Herzen fühle ich mich aber noch wie 30", lauteten seine Worte, die er mit dem Hashtag #FürImmerJung versah. Dazu postete er ein Pic, das ihn durchtrainiert wie eh und je und top gestylt im sonnigen Mallorca zeigt. Dort vertreibt er sich mit seiner Herzdame Anja die Zeit.

Zuletzt flimmerte der Schönling im RTL-Actionformat Team Ninja Warrior über die deutschen Mattscheiben. Gemeinsam mit seinen Kollegen Melanie Müller (30) und Peer Kusmagk (43), die in der Vergangenheit ebenfalls den australischen Busch bewohnt hatten, bildete er in der Show die Dschungelcamp-Truppe. Um Geld für den guten Zweck zu gewinnen, mussten sie sich gegen andere Promi-Teams durchsetzen. Im K.-o.-Duell gegen Team "Bachelor" musste sich das Team "Dschungelkönige" allerdings geschlagen geben und schied aus dem Parcourswettbewerb aus.

