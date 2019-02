Gib niemals auf! Dieses Motto hat sich Ex-Pornodarstellerin Jenna Jameson (44) zu Herzen genommen und ihrem After-Baby-Body erfolgreich den Kampf angesagt. Nach der Geburt ihres dritten Kindes war die 44-Jährige mit ihrer Figur überhaupt nicht glücklich. Doch mithilfe der umstrittenen Keto-Diät purzelten dann die Pfunde. Seitdem kommentiert die Blondine regelmäßig ihren Gewichtsverlust im Netz. Der aktuelle Vergleich zeigt Jenna mit kugelrundem Babybauch und stark erschlankt – mit stolzen 40 Kilos weniger!

"Wenn ihr an euch zu zweifeln beginnt, Ladys, denkt immer daran, wir können DAS", kommentiert die US-Amerikanerin das Vorher-Nachher-Bild auf Instagram. Auf dem aktuellen Foto ist Jenna mit der kleinen Batel Lu zu sehen. Im April 2017 brachte sie ihre jüngste Tochter zur Welt, ihr Unwohlsein im eigenen Körper hatte jedoch schon während der Schwangerschaft begonnen. "Ich war in der 38. Schwangerschaftswoche und fühlte mich wie ein LKW", erinnert sich Jenna unter einem weiteren Vergleich, der ein schwangeres Bikini-Pic neben einem Bild von ihr im engen, schwarzen T-Shirt und Panties zeigt. "Aber ich habe mich nie schöner gefühlt als mit einem Kind unter dem Herzen."

Mit ihren Vorher-Nachher-Fotos will Jenna anderen Mamas Mut machen, nie aufzugeben und alles dafür zu tun, sich in ihren Mom-Bodys so richtig wohlzufühlen. Neben den Bildern teilt sie auch ihre Ernährungsroutine sowie Highlight-Rezepte mit ihren Followern.

