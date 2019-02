Sie war einfach überfordert mit der neuen Situation! Erst im Juli vergangenen Jahres wurde Cardi B (26) zum ersten Mal Mutter. Doch der Start in ihr neues Leben war alles andere als leicht. Bereits kurz nach der Geburt hatte die Rapperin durchblicken lassen, dass ihr gegen Ende der Schwangerschaft nur noch zum Weinen zumute war. Wie schlecht es ihr in dieser Zeit wirklich ging, hat sie allerdings erst jetzt verraten: Nach der Geburt von Töchterchen Kulture Kiari Cephus litt die Sängerin an einer Wochenbett-Depression!

Im Gespräch mit Harper's Bazaar gestand die Musikerin: "Ich dachte, ich könnte es vermeiden. Nach der Geburt erzählte mir der Arzt von postpartalen Depressionen und ich meinte nur: 'Mir geht es gut. Ich glaube nicht, dass ich das bekommen werde.'" Doch letztendlich kam für Cardi alles anders als geplant. Als sie Kulture in den Armen hielt, haben sich ihre Gefühle verändert. "Von einem Moment auf den anderen lastete die Welt plötzlich schwer auf meinen Schultern", offenbarte die 26-Jährige.

Wie es ihr mittlerweile mit ihrer Mutterrolle geht, behielt die Ex von Rapper Offset (27) für sich. Allerdings deutete sie an, dass sie mit ihrem Körper noch immer nicht zufrieden ist – obwohl die "Bodak Yellow"-Interpretin inzwischen schlanker ist als vor der Schwangerschaft. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht das richtige Gleichgewicht habe. Auf Absätzen kann ich nicht mehr so gut gehen wie früher. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Gewicht mit mir herumtrage", erklärte sie weiter.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus, Tochter von Cardi B und Offset

Getty Images Cardi B beim Super-Bowl, 2019

Getty Images Offset und Cardi B bei der Fashion-Week in New York, 2018

