Sie waren das süßeste Paar 2018 – und werden 2019 nur noch süßer! Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) daten seit Mai letzten Jahres und haben sich schon im Dezember bei einer tagelangen Zeremonie vermählt. Die Turteltauben teilen seither gefühlt noch mehr verliebte Fotos auf ihren sozialen Kanälen und erzählen nur allzu gerne von ihrem Eheleben. Jetzt plauderte Priyanka erneut aus dem Nähkästchen und verriet: Deshalb hat sie Nicks Nachnamen angenommen!

Jimmy Kimmel (51) ist bekannt dafür, seinen Gästen das ein oder andere private Detail zu entlocken. Als die Schauspielerin den Talkshowmaster am Dienstag in seiner Sendung The Tonight Show besuchte, stellte der Moderator das erneut unter Beweis. Die frischgebackene Ehefrau teilte im Interview mit dem 51-Jährigen den niedlichen Grund, warum sie jetzt Jonas heißt. "Ich wollte von Anfang an seinen Namen zu meinem hinzufügen, weil ich das Gefühl habe, wir werden eine Familie", erklärte sie schwärmend. "Ich bin da ein bisschen traditionell und old school", fügte sie hinzu.

Die Hochzeit hatte sie sich hingegen weniger traditionell vorgestellt. Priyanka wollte eigentlich lieber auf einer Privatinsel heiraten, als die große Zeremonie in Indien zu feiern. "Wir haben an die Seychellen, Malediven und Mauritius gedacht, aber das hat alles nicht geklappt", sagte sie. Als die beiden letztes Jahr gerade in Mumbai waren und über die Hochzeit sprachen, überzeugte Nick die 36-Jährige dann davon, dass die Hochzeit in ihrem Heimatland stattfinden solle.

Getty Images Priyanka Chopra und ihr Ehemann Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

MEGA Priyanka Chopra und ihr Ehemann Nick Jonas

