Was für eine Promi-Überraschung! Sarina Nowak (25) fegt aktuell bei Dancing on Ice mit den Kufen über das Eis. Die Curvy-Beauty überzeugte mit viel Gefühl und ihren besonderen Laufkünsten die Jury und das Publikum so sehr, dass sie heute Abend im Finale um den Titel kämpft. Dabei wird sie nicht nur von ihrer Familie und ihren Freunden unterstützt. Das Model bekommt auch live im TV einen süßen Support-Gruß – und das von niemand geringerem als Heidi Klum (45)!

Im Alter von 16 Jahren nahm die Blondine an Heidis Castingshow Germany's next Topmodel teil. Dort staubte die Beauty zwar nicht den Titel ab, aber behielt anscheinend in der Model-Mama eine gute Freundin! Und die drückt Sarina nun die Daumen. Per Video-Botschaft erhielt die Schönheit von Heidi liebe Zeilen – und das vor ihrer letzten Kür: "Ich habe gehört, dass du im großen Finale bist. Du schaffst das, viel viel Glück", sagte Heidi.

Über diese spezielle Botschaft freute sich Sarina unheimlich! "Das ist voll schön! Ich vermisse dich, ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder", schwärmte die Influencerin. Hättet ihr mit so einer Nachricht von Heidi gerechnet? Stimmt in der Umfrage ab!

