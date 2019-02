Endlich ist der Let's Dance-Kader für die zwölfte Staffel 2019 komplett! In den vergangenen Tagen wurden nacheinander immer mehr der 14 Kandidaten der beliebten Promi-Tanzshow verkündet. Zuletzt machte die Bekanntgabe von Oliver Pochers (40) oder Evelyn Burdeckis (30) Teilnahme Schlagzeichen. Nun sind auch die fehlenden zwei tanzbegeisterten Celebritys öffentlich bekannt! Pascal Hens und Özcan Cosar schweben bald über das RTL-Tanzparkett im TV!

Mit Pascal Hens geht eine echte Sportskanone an den Start. Der Ex-Handballprofi kann seine eigene Teilnahme auch noch nicht so recht glauben, wie er gegenüber RTL.de offenbart hat: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin dabei bei der 12. Staffel von 'Let's Dance'." Sein Motto ist eindeutig – er hat Kampfgeist: "Kannst du tanzen, tanz ab!" Vor allem in Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (38), die ebenfalls bald das Tanzbein schwingen wird, hat er bald eine echte Sportprofi-Gegnerin.

Einer, der schon mit etwas Tanzerfahrung an den Start geht, ist Stand-Up-Comedian Özcan Cosar: Der Sprücheklopfer hat nämlich schon mit zwölf Jahren seine Leidenschaft für das Breakdancen entdeckt. Nachdem er in seiner eigenen Crew getanzt hat, schloss er sich den "United B-Boys" an, und nahm sogar an Wettkämpfen teil.

Getty Images Pascal Hens, Ex-Handball-Profi

Wigglesworth,Michael/ActionPress Özcan Cosar in der "NDR Talk Show"

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury in Köln

