Kommt nach der Dschungel-Krone nun der Tanz-Titel? Nach und nach kommt Deutschland wieder richtig ins Dancing-Fieber! Der Grund? Die neue Let's Dance-Staffel steht vor der Tür und die Namen der neuen Kandidaten werden nach und nach publik. Jetzt steht die nächste Parkett-Fee fest, die ab dem 15. März zeigen darf, was sie kann: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) soll auf der bekannten Show-Fläche die Hüften kreisen lassen!

Die freudige Nachricht gab nun Bild bekannt. 2019 ist für die Blondine damit wohl schon jetzt ein richtiges TV-Jahr. Erst vor wenigen Wochen hatte man das Plappermaul noch im australischen Busch in Ekel-Prüfungen um gelbe Sterne kämpfen gesehen. Ihre Teilnahme bei "Let's Dance" verwundert da aber eher. Vor allem auch deshalb, weil Juror Joachim Llambi (54) erst kürzlich kein Potenzial in Evelyn erkennen konnte: "Die Burdecki, also, wenn man die sprechen hört, dann weiß man, wie die tanzt", machte er im RTL-Interview deutlich.

Vielleicht kann die ehemalige Bachelor-Kandidatin das strenge Jury-Mitglied ja eines Besseren belehren – und sich letztendlich gegen Konkurrenten wie Nazan Eckes (42), Barbara Becker (52), Oliver Pocher (40) oder auch Kerstin Ott (37) durchsetzen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Flugzeug

Anzeige

Menelaos Myrillas / ActionPress Joachim Llambi in Griechenland, November 2018

Anzeige

ActionPress/Falke, Dorothee Barbara Becker bei der Bambi Verleihung 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de