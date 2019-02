Großartige Neuigkeiten für Bauer sucht Frau-Fans! In der beliebten Kuppelshow suchen jedes Jahr einsame Landwirte mit der Hilfe von Moderatorin Inka Bause (50) nach der großen Liebe. Bis jetzt konnten sich Frauen nur um die Gunst von in Deutschland lebenden Männern bemühen – doch das soll sich bald ändern: Wie kürzlich bekannt wurde, soll es ein Spinn-Off des Formats mit internationalen Bauern geben. Jetzt steht fest: Die erste Folge wird bereits im Frühjahr ausgestrahlt!

Am Sonntag, den 3. März um 19:05 Uhr ist es endlich so weit: In der allerersten Folge des neuen Formats stellt RTL die internationalen Farmer vor! Wie Quotenmeter berichtet, sollen bei dem Ableger Landwirte aus aller Welt die Chance bekommen, ihr Herz an eine Dame zu verschenken – von Nord- und Südamerika über Australien und Neuseeland bis nach Afrika.

Fest steht bis jetzt nur der Sendetermin für die erste Folge der zunächst vierteiligen ersten Staffel. Wann die restlichen drei Folgen ausgestrahlt werden, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Verantwortlichen ließen dazu bislang nur verlauten, dass sie später im Jahr gesendet werden sollen. Freut ihr euch schon auf das neue Format? Stimmt in der Umfrage ab!

WENN.com Inka Bause bei der TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beim Scheunenfest 2018

Anzeige

Getty Images Inka Bause 2005 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de