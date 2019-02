Schauspielerin Sila Sahin (33) wird bereits zum zweiten Mal Mama! Erst im vergangenen Juli brachte die 33-Jährige ihren Sohnemann Elija zur Welt. Nur zwei Monate später kam die Berlinerin erneut in besondere Umstände. Dass sie die weitere Baby-Planung mit Gatte Samuel Radlinger (26) so schnell wieder in Angriff nehmen würde, hätte selbst sie nicht erwartet. In einem Interview verriet Sila wie sie von Baby Nummer zwei erfahren hat!

Bei SternTV gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin im Gespräch mit Moderator Steffen Hallaschka (47) preis: "Ich war beim Frauenarzt und meinte zu ihm, dass irgendwas komisch ist. Der Bauch ist einfach nicht weggegangen." Als der Gynäkologe Sila untersucht habe, sei sie mit ihrem Handy beschäftigt gewesen. "Nachdem er einen Ultraschall gemacht hat, fing er an zu grinsen und meinte nur: 'Herzlichen Glückwunsch. Gucken sie doch mal, sie sind wieder schwanger'", führte die Deutsch-Türkin aus.

Mit der erneuten frohen Kunde habe Sila zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht gerechnet. "Ich habe erst gedacht, dass das doch gar nicht sein könne. Ich hatte ja wochenlang keinen Sex", erzählte die junge Mutter weiter.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit Samuel Radlinger und Sohn Elija

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit Söhnchen Elija

Getty Images Sila Sahin in Cannes 2017

