Wagen sie jetzt den nächsten Schritt? Erst im August vergangenen Jahres machten Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) nach wochenlangen Spekulationen öffentlich: Sie sind verlobt! Das Jawort ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Dezember schworen sich die Schauspieler bei gleich drei Hochzeitsfeiern die ewige Liebe. Aber geht es genauso rasant weiter? In einem Interview sprach Priyanka nun über ihre Babypläne!

“Wir wissen beide, dass das etwas ist, das passieren muss, aber ich denke nicht viel darüber nach”, verriet die schöne 36-Jährige bei der Premiere ihres neuen Films “Isn’t It Romantic” gegenüber People. Die Arbeit stehe bei ihr und Nick an erster Stelle: “Wir sind damit verheiratet.” Für das Traumpaar aber kein Problem: Priyanka stellte klar, dass sie sich immer gegenseitig unterstützen würden. Beim Thema Familienzuwachs will sich der Bollywood-Star offenbar nicht unter Druck setzen lassen: “Ich sage immer: ‘Der Mensch schlägt vor, Gott entscheidet.’ Ich gehe also kein Risiko ein. Wir wollen auf jeden Fall Kinder und wenn die Zeit reif ist, wird es passieren.”

Erst einmal hat die gebürtige Inderin allerdings andere Pläne mit ihrem Liebsten: Sie will ihr Leben als frischgebackene Ehefrau genießen! “Lasst uns erstmal eine Weile verheiratet sein, bevor wir all diese großen Entscheidungen treffen müssen. Wir befinden uns gerade in der Honeymoon-Phase und da werden wir sehr lange bleiben”, erklärte Priyanka strahlend.

Getty Images Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Getty Images Priyanka und Nick Jonas in Los Angeles

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

