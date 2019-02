Heiße Neuigkeiten: Seitdem die britische Fernsehmoderatorin Caroline Flack (39) ein paar Pfunde verloren hat, liegt ihr die Männerwelt offenbar zu Füßen. Im vergangenen Jahr machte die 39-Jährige noch Negativschlagzeilen mit ihrem Ex Andrew Brady. Ende 2018 kam dann das Liebes-Aus. Seitdem flirtet die Blonde, was das Zeug hält. Doch jetzt wird es ernst: Denn Caroline nimmt seit einiger Zeit private Fitnessstunden bei Bradley Simmonds – und angeblich datet sie den Hottie jetzt sogar!

"Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht, da haben sie sich einfach ineinander verliebt, auch wenn es noch ziemlich frisch ist", verriet eine Quelle im Interview mit dem Evening Standard. Weiter hieß es: "Caroline und Bradley haben versucht, professionell zu bleiben, aber sie haben sich Hals über Kopf verliebt und daten sich nun." Die Fan-Spekulationen scheinen also wahr zu sein! Auf Instagram zeigte sich Caroline während ihres Personal Trainings ziemlich vertraut mit Bradley. Trotz des harten Boxens scheinen die beiden jede Menge Spaß zu haben und die TV-Beauty fängt nach der gezeigten Einheit in einem Video sofort an zu strahlen.

Eine ziemliche Wendung in Carolines Liebesleben! Erst Ende letzten Jahres war die Moderatorin mit ihrer langjährigen On-Off-Beziehung ständig in der Presse. Lange wurde spekuliert, ob es ein Liebes-Comeback mit Andrew geben wird. Nun hat sie womöglich aber bereits einen neuen Mann an ihrer Seite.

Instagram / carolineflack Caroline Flack mit ihrem Personaltrainer Bradley

Anzeige

Instagram / carolineflack Caroline Flack

Anzeige

Getty Images Caroline Flack bei den GQ Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de