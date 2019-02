Für seinen Schatz legt sich Nico Schwanz (41) echt ins Zeug! Erst am Mittwoch bestätigten das Male-Model und Let's Dance-Profitänzerin Katja Kalugina (25) nach Turtel-Gerüchten, dass sie tatsächlich ein Paar sind. Nun können die beiden ihre Beziehung der ganzen Welt zeigen – und was könnte ein passenderer Anlass sein als der Tag der Liebe? Nico überraschte seine Freundin an ihrem ersten gemeinsamen Valentinstag mit einem Picknick am See!

In einer Instagram-Story nahm der 41-Jährige seine Follower mit, als er seinen Plan am Donnerstag in die Tat umsetzte. Er "entführte" Katja mit verbundenen Augen an einen Steg, auf dem er zuvor Sekt, Süßigkeiten und ein Gefäß mit Rosen vorbereitet hatte. "Oh mein Gott, was ist das alles? Wie schön ist das bitte", freute sich Nicos 16 Jahre jüngere Freundin über seinen Einfall und belohnte ihren Liebsten mit einem Kuss.

Der TV-Star und die Tänzerin kennen sich dank ihres gemeinsamen Freundes Emil Kusmirek (28) schon länger. Gefunkt habe es dann im Dezember, erklärte Nico Promiflash. "Egal wann, Katja hat immer ein offenes Ohr für mich gehabt. Sie ist eine wundervolle Frau und stärkt mir den Rücken, egal wann und wo", schwärmte er über die Blondine.

Getty Images Nico Schwanz und Katja Kalugina bei der Fashion Show von Riani

Instagram / nicoschwanz Katja Kalugina und Nico Schwanz an einem See

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Nico Schwanz im Februar 2019

