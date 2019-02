Ging Heidi Klum (45) mit dieser Bemerkung zu weit? Es ist ja nun wieder soweit: Seit vergangenem Donnerstag sucht die deutsche Laufsteglegende wieder das schönste Mädchen Deutschlands in ihrer alljährlichen Casting-Show Germany's next Topmodel. In der ersten Sendung sortierte Heidi dafür unter den Kandidatinnen schon ganz schön aus. Unter anderem Anwärterin Sophia schaffte es nicht unter die Top 30. Nach dem Walk für Designer Michael Michalsky (51) war Schluss für die Blondine – und das, weil sie – Heidis Meinung nach – "wie ein Bauer" gelaufen sei. Jetzt äußerte sich die Schönheit zu diesem fiesen Diss der Modelmama!

In einem YouTube-Video auf ihrem Kanal namens Sophia Skye machte sie ihrem Ärger Luft: "Ich wurde halt von Heidi Klum und von Lena Gerke als Bauer und Trampel bezeichnet. [...] In dem Moment, als ich das gehört habe, war es sehr sehr verletzend und man ist natürlich auch superenttäuscht." Sophia sei schlichtweg schockiert gewesen, dass so etwas zu ihr gesagt wurde. "Vor allem, dass es dann auch im Fernsehen gezeigt wurde. Weil es ja auch jetzt nicht gerade gut auf Heidi Klum abfärbt", wetterte sie weiter. Ihrer Meinung nach hätte diese Beleidigungsszene zumindest herausgeschnitten werden müssen.

Die Influencerin kann ihren mittelprächtigen Walk auch ganz einfach erklären: Nicht nur, dass es für sie der allererste Lauf auf einer Fashion-Show gewesen sei – auch ihr Outfit, ein knapper Jumpsuit, habe sie zusätzlich eingeschränkt: "Die megaschlanken Mädels hatten so tolle lange Kleider an. Ich hätte auch so gerne so ein Kleid angehabt, dann hätte das vielleicht auch ein bisschen eleganter gewirkt." Ihr Einteiler hingegen sei so eng gewesen, dass sie sich kaum bewegen konnte: "Deshalb bin ich auch so gegangen."

