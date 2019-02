Ob im knappen Bikini oder in sexy Sportklamotten – Daniela Katzenberger (32) zeigt sich in den sozialen Netzwerken gerne freizügig. Dabei macht die Reality-TV-Darstellerin und Mutter einer Tochter stets eine gute Figur. Jetzt teilte die Katze einen Bauchfrei-Schnappschuss mit ihren Followern, bei dem das Hauptaugenmerk nicht ganz so sehr auf ihrem Body lag: Daniela präsentierte aller Welt ihr funkelndes Bauchnabel-Piercing.

Mit den Worten: "Hab gerade spaßeshalber ein altes Bauchnabel-Piercing von mir reingemacht, komme mir irgendwie so old-school vor", postete die Frau von Lucas Cordalis (51) auf ihrem Instagram-Account ein Foto von ihrem Bauch und feierte so einen großen Trend der 90er Jahre. Doch darüber, ob dieses Styling heutzutage noch angesagt sei, hegte das TV-Gesicht auch ein paar Zweifel und fragte daher seine Follower: "Trägt man das überhaupt noch?"

Die Antworten folgten prompt: Danis Community war begeistert von dem glitzernden Schmuckstück. "Ich hab meins, seitdem ich 14 bin und bin mittlerweile 25. Das Piercing ist ein Teil von mir", schrieb beispielsweise eine Userin und fügte hinzu: "Ob es Mode ist oder nicht, ich trage das, was mir gefällt." Klingt ganz nach einem Motto der Katze.

Was sagt ihr zu Danielas Bauchnabel-Piercing? 1152 Stimmen 291 Geht gar nicht! 861 Voll schön!



