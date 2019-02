In den vergangenen Wochen sorgte Blac Chyna (30) vor allem wegen ihrer Beziehungskrise für Schlagzeilen: Ihr vermeintlich neuer Freund Kid Buu (30) soll das Model während eines gemeinsamen Urlaubs auf Hawaii gewürgt haben. Nicht nur ihr Ex Robert Kardashian (31), mit dem sie die gemeinsame Tochter Dream hat, kritisierte daraufhin Blacs Mama-Fähigkeiten, sogar ihre eigene Mutter äußerte sich. Der Hate wird ihr jetzt offenbar zu viel: Blac erhebt stattdessen schwere Vorwürfe gegen ihre Ex-Partner Rob und Tyga!

In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Livestream teilt Blac laut Hollywood Life heftig gegen den Kardashian-Spross und den Rapper, mit dem sie den gemeinsamen Sohn King Cairo hat, aus. “Wisst ihr, es ist so verrückt für mich, weil ich Tyga oder Rob nie um Unterhalt oder sonst etwas gebeten habe. Dann sind wir einfach vor Gericht gegangen, oder was auch immer, und ich habe versucht, es zu ersticken. Was ich geschafft habe”, erklärte die 30-Jährige. Aber nichts davon sei rausgekommen: “Es gibt immer nur negative Scheiße über Chyna.”

Sie seien sogar zur Gerichtsmediation gegangen, aber auch das sei eigentlich nicht in ihrem Sinne gewesen: Sie habe nie Geld von Rob haben wollen. “Ich habe Kinder von zwei Kerlen, die mich verdammt noch mal betrogen haben und sie geben mir nichts. Keinen Unterhalt und ich habe es satt. Rob hat mir nicht geholfen, Tyga hilft mir nicht, Toni hilft mir ebenfalls nicht”, regte sich Blac auf und schoss damit auch gegen ihre Mutter Tokyo Toni.

Getty Images Blac Chyna bei den BET Hip Hop Awards 2018

Splash News Robert Kardashian und Blac Chyna in Miami 2016

Maury Phillips / Getty Images Blac Chyna bei einem Event in Los Angeles

